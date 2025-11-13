Подробно търсене

Германските власти задържаха мъж по подозрение, че е пренасял оръжия за палестинската групировка "Хамас"

Николай Велев
Германските власти задържаха мъж по подозрение, че е пренасял оръжия за палестинската групировка "Хамас"
Германските власти задържаха мъж по подозрение, че е пренасял оръжия за палестинската групировка "Хамас"
Германски полицай охранява синагогата във Франкфурт, 8 ноември 2023 г. Снимка: АП/Михаел Пробст
Висбаден,  
13.11.2025 17:31
 (БТА)
Етикети

Германските власти задържаха мъж във влак, пътуващ от Дания към Германия, по подозрение, че е замесен в доставката на оръжия за палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде ДПА, като се позова на изявление на федералната прокуратура. 

В текста се посочва, че случаят е свързан с ареста на още няколко предполагаеми членове на "Хамас" през последните седмици.  

Задържаният днес мъж утре ще бъде изправен пред съда в Карлсруе по обвинения, свързани с трафик на оръжие. Смята се, че той е пренасял оръжия, изпратени от предполагаем член на "Хамас" в централната германска провинция Хесен, до друг екстремист в Берлин. 

Преди два дни берлинската полиция задържа мъж, заподозрян в осигуряването на оръжия за палестинската групировка. Арестът бе извършен на магистрала, след като заподозреният е влязъл в Германия от Чехия. Срещу него бяха повдигнати обвинения в членство в чуждестранна терористична организация. 

Миналия месец германски прокурори разпоредиха ареста на трима предполагаеми членове на "Хамас" в Берлин. Двама от тях са натурализирани в Германия чужденци, родени в Ливан и Сирия. Те бяха обвинени в доставки на оръжия и боеприпаси, като според разследващите престъпната дейност е започнала това лято. "Хамас" е искала да използва оръжията за смъртоносни нападения срещу израелски или еврейски институции в Германия", заявиха прокурори. Въпреки това няма данни за съществуването на конкретен план за нападение.

В началото на ноември във Виена бе открито скривалище за оръжия, свързани с тримата заподозрени. Австрийското вътрешно разузнаване каза, че в скривалището са открити пет пистолета и 10 пълнителя.

Миналата седмица в Лондон бе задържан друг мъж - британски гражданин, който се предполага, че е пренасял оръжия до Виена. Предстои задържаният да бъде екстрадиран в Германия.

/ВА/

Свързани новини

29.10.2025 21:25

Германският външен министър Йохан Вадефул пристигна в Йордания, за да подкрепи мирния план в ивицата Газа

Германският външен министър Йохан Вадефул днес пристигна в Йордания - първата спирка от обиколката му в региона, която има за цел да покаже подкрепата на Германия за крехкото триседмично примирие между Израел и "Хамас" в ивицата Газа, предаде ДПА.
26.10.2025 16:45

ТПС: Мосад разкри ирански генерал, ръководещ глобални атаки срещу еврейски и израелски цели

Израел разкри нови подробности за глобалните терористични операции на иранския режим, като посочи, че висш командир от Революционната гвардия е организаторът на множество осуетени атаки в Австралия, Гърция и Германия, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.
14.10.2025 01:44

Германският външен министър призова "Хамас" да бъде изключена от управлението на Газа, а Тръмп да продължи мирните си инициативи с Путин

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че разчита палестинската ислямистка групировка "Хамас" да не играе никаква роля в ивицата Газа в бъдеще, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:44 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация