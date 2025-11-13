Германските власти задържаха мъж по подозрение, че е пренасял оръжия за палестинската групировка "Хамас"

Германските власти задържаха мъж във влак, пътуващ от Дания към Германия, по подозрение, че е замесен в доставката на оръжия за палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде ДПА, като се позова на изявление на федералната прокуратура.

В текста се посочва, че случаят е свързан с ареста на още няколко предполагаеми членове на "Хамас" през последните седмици.

Задържаният днес мъж утре ще бъде изправен пред съда в Карлсруе по обвинения, свързани с трафик на оръжие. Смята се, че той е пренасял оръжия, изпратени от предполагаем член на "Хамас" в централната германска провинция Хесен, до друг екстремист в Берлин.

Преди два дни берлинската полиция задържа мъж, заподозрян в осигуряването на оръжия за палестинската групировка. Арестът бе извършен на магистрала, след като заподозреният е влязъл в Германия от Чехия. Срещу него бяха повдигнати обвинения в членство в чуждестранна терористична организация.

Миналия месец германски прокурори разпоредиха ареста на трима предполагаеми членове на "Хамас" в Берлин. Двама от тях са натурализирани в Германия чужденци, родени в Ливан и Сирия. Те бяха обвинени в доставки на оръжия и боеприпаси, като според разследващите престъпната дейност е започнала това лято. "Хамас" е искала да използва оръжията за смъртоносни нападения срещу израелски или еврейски институции в Германия", заявиха прокурори. Въпреки това няма данни за съществуването на конкретен план за нападение.

В началото на ноември във Виена бе открито скривалище за оръжия, свързани с тримата заподозрени. Австрийското вътрешно разузнаване каза, че в скривалището са открити пет пистолета и 10 пълнителя.

Миналата седмица в Лондон бе задържан друг мъж - британски гражданин, който се предполага, че е пренасял оръжия до Виена. Предстои задържаният да бъде екстрадиран в Германия.