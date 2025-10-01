Германските власти арестуваха предполагаеми членове на "Хамас", които са набавяли оръжия и боеприпаси за въоръжената групировка

Германските власти арестуваха трима заподозрени чуждестранни агенти на палестинската въоръжена групировка "Хамас", за които се предполага, че са подготвяли сериозен акт на насилие в Германия, предаде Ройтерс, позовавайки се на прокуратурата.

Прокуратурата подозира тримата мъже в участие в набавянето на огнестрелни оръжия и боеприпаси за "Хамас" от лятото на тази година, които да бъдат използвани за извършването на атентати срещу израелски и еврейски институции в Германия.

"В хода на днешните арести бяха открити различни оръжия, включително автомат АК-47 и няколко пистолета, както и значително количество боеприпаси", се посочва в изявление на федералната прокуратурата.

Трите лица, идентифицирани в съответствие с германските закони за личните данни само като германският граждани Абед Ал. Г., Ваел Ф. М., роден в Ливан, и германският гражданин Ахмад И., бяха арестувани в Берлин.

Списание "Шпигел" съобщи, че следователи от отдела за борба с тероризма са наблюдавали как тримата мъже са се срещнали по-рано днес в Берлин за предаване на оръжие, преди оперативните сили да се намесят и да го открият.

През февруари четирима членове на "Хамас", заподозрени в заговор за извършването на атентати срещу еврейски институции в Европа, бяха изправени пред съд в Берлин в това, което прокуратурата описа като първото съдебно дело срещу активисти на въоръжената групировка в Германия.