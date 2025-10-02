Съдът остави в ареста тримата предполагаеми членове на „Хамас“, които бяха задържани вчера в Германия

Германските власти днес решиха да оставят в ареста тримата предполагаеми членове на палестинската военна групировка „Хамас“, заподозрени, че са планирали атаки срещу израелски или еврейски институции в Германия, предаде Асошиейтед Прес.

Заподозрените се явиха пред съдия-следовател в град Карлсруе, където бяха издадени официалните заповеди за ареста им, каза говорител на германката федерална прокуратура.

Очаква се те да бъдат прехвърлени в затвор, където ще бъдат държани под стража в очакване на началото на делото. Възможно е това да отнеме месеци, тъй като разследването продължава, отбелязва АП.

Германската федерална прокуратура вчера обяви, че е са били арестувани заподозрени, за които се предполага, че са се опитвали да се сдобият с огнестрелни оръжия. При претърсване са били открити различни оръжия, включително автомат АК-47.

Трите лица, идентифицирани в съответствие с германските закони за личните данни само като германският граждани Абед Ал. Г., Уаел Ф. М., роден в Ливан, и германският гражданин Ахмад И., бяха арестувани в Берлин.

В изявление на „Хамас“ от вчера се казва, че групировката не е свързана със заподозрените и обвиненията, че може да има връзка са безпочвени и целят да „подкопаят симпатиите на германския народ към нашия палестински народ и неговата легитимна борба срещу ционистката окупация“.