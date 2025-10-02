Подробно търсене

"Хамас" отрече да има нещо общо с тримата мъже, арестувани в Германия

Иво Тасев
Изображение: БТА
Берлин,  
02.10.2025 05:22
 (БТА)

Палестинското ислямистко движение "Хамас" отрече да е свързано по какъвто и да е начин с тримата мъже, арестувани в Германия по подозрение в набавяне на оръжие за потенциални нападения както срещу Израел, така и срещу еврейски общности, предаде ДПА.

"Обвиненията, че задържаните са свързани с "Хамас", са безпочвени и имат за цел да навредят на репутацията на движението и да повлияят на германските граждани, които съчувстват на палестинците", се казва в изявление на групировката.

"Хамас" подчертава, че неговата политика винаги е била, и си остава, да се бори с ционистките окупатори само в границите на Палестина", се допълва в декларацията.

Германският вътрешен министър Александър Добринт нарече заплахата "конкретна" и каза, че Германия със сигурност е "активна зона" за терористите.

Главната прокуратура на Германия обяви, че обвинените са 36-годишен германски гражданин, роден в Ливан, още един мъж, роден в Ливан (на 43 г.), чието гражданство се уточнява, и 44-годишен германски гражданин със сирийски произход, посочва ДПА.

/ИТ/

