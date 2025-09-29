Подробно търсене

Планирани са протести в Берлин и Щутгарт този петък против дискусиите за въвеждане на задължителна казарма и срещу войната в Газа

Габриела Иванова
Хора в Берлин протестират срещу Израел по време на масова демонстрация в подкрепа на палестинците, 27 септември 2025 година. Снимка: AP/Christoph Soeder
Берлин ,  
29.09.2025 18:32
 (БТА)

Над 400 организации организират мащабни мирни демонстрации в Берлин и Щутгарт този петък в знак на протест срещу дискусиите за връщане на задължителната военна служба, както и против продължаващия конфликт в Газа, предаде ДПА. 

Протестите ще се състоят под надслова "Никога повече готови за война! Да се изправим в подкрепа на мира!", като организаторите настояват за незабавни преговори за прекратяване на текущите военни конфликти.

"Нищо в борбата срещу тероризма не оправдава глада на деца, лишаването от медицинска грижа или бомбардировките над цивилни", заяви Ралф Щегнер от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) във връзка с войната в Газа.

Протестите се организират след най-голямата демонстрация миналата събота в Берлин срещу конфликта в Газа и почти две години след атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 година. По данни на организаторите са се събрали близо 100 000 протестиращи, а полицията съобщи за около 60 000.

Епископът на Хановер Маргот Кесман коментира, че е забележително как над 400 различни организации са обединили усилия за демонстрациите в петък.

Организаторите разкритикуваха и дискусиите около планираното връщане на задължителната военна служба, както и процеса по военна подготовка в образованието, университетите и здравеопазването. Те също така остро осъдиха орязването на социалните разходи, финансирането за борбата с климатичните промени и помощта за развитие за сметка на нарастващите бюджети за отбрана. 

Демонстрациите ще се състоят в Деня на германското единство, когато се отбелязва 35-ата годишнина от Обединението на Германия.

28.09.2025 00:34

Хиляди излязоха на протести в Берлин и Дюселдорф срещу войната в Газа

Хиляди хора се събраха в центъра на Берлин днес следобед, за да протестират срещу военните действия на Израел в ивицата Газа, като организаторите прогнозират, че десетки хиляди ще се присъединят към протеста в течение на деня, предаде ДПА.
26.09.2025 15:19

Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел и осъди изявление на руския външен министър

Германия приветства изразеното от президента на САЩ Доналд Тръмп становище против евентуално анексиране на Западния бряг от Израел, заяви говорител на Външното министерство в Берлин, цитиран от Ройтерс. "Евентуалното анексиране на Западния бряг, но
25.09.2025 21:04

Германските социалдемократи засилиха натиска си върху Фридрих Мерц да подкрепи предложените от ЕК санкции срещу Израел

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) днес обяви, че подкрепя предложените от ЕК санкции срещу Израел, с което засили натиска си върху канцлера Фридрих Мерц на фона на продължаващата израелска офанзива срещу град Газа, предаде ДПА.

