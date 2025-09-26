Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел и осъди изявление на руския външен министър

Подробно търсене

Знамената на Германия, ЕС и НАТО издигнати на пилоните пред Канцлерството в Берлин преди среща между германския лидер Фридрих Мерц и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, 9 юли 2025 г. (AP Photo/Markus Schreiber)
Берлин/Франкфурт,  
26.09.2025 15:19
 (БТА)

Германия приветства изразеното от президента на САЩ Доналд Тръмп становище против евентуално анексиране на Западния бряг от Израел, заяви говорител на Външното министерство в Берлин, цитиран от Ройтерс.

"Евентуалното анексиране на Западния бряг, но също така и строителството на селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим остават главните препятствия по пътя на постигането на двудържавното решение", уточни говорителят.

Същевременно, Германия осъди изявлението, направено в реч пред Общото събрание на ООН от руския министър на външните работи Сергей Лавров, който обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия.

"Това е част от добре известен модел, което показва, че Русия видимо няма интерес да намали напрежението около конфликта или да го разреши и потърси мир", добави говорителят на германското външно ведомство.

