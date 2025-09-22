Подробно търсене

Германският външен министър Йохан Вадефул призова света да засили натиска върху Русия

Светослав Танчев
Германският външен министър Йохан Вадефул. Снимка: Ralf Hirschberger/Pool Photo via AP
Ню Йорк,  
22.09.2025 20:37
 (БТА)
Германският външен министър Йохан Вадефул призова международната общност да засили натиска върху Москва с оглед на последните нарушения на въздушното пространство на Естония, приписвани на Русия, както и други провокации, предаде ДПА.

"С безразсъдното си поведение Русия представлява сериозна опасност за регионалната сигурност, както и за световния мир и стабилност", каза Вадефул на извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк по повод нарушаването на естонското въздушно пространство.

Германският дипломат подчерта, че е съвместна отговорност на страните членки на ООН да потърсят отговорност от онези, които застрашават мира и сигурността.

Това е първото участие на Вадефул като външен министър на сесия на Общото събрание на ООН, където той ще представлява Германия. Канцлерът Фридрих Мерц реши да не пътува до Ню Йорк поради седмицата, свързана с бюджета в Бундестага, както и други ангажименти в страната.

"Русия наруши в Естония без никаква провокация териториалната цялост на съседна на нея държава и по този начин един от основните принципи на Устава на ООН", каза още Вадефул.

"Осъждаме това тежко нарушение на международното право. Това не е поведение на страна, която се стреми да запази световния мир и сигурност, а на държава, която безразсъдно пренебрегва международните норми", заяви германският външен министър.

"Нека да няма съмнение: безразсъдните провокации няма да дадат резултат. Това не е проблем само за непосредствените съседи на Русия. Това е проблем за всички нас, обединени тук в нашата ангажираност към Устава на ООН и неговите принципи", добави Вадефул.

"Германия застава зад тези принципи. Русия - не", изтъкна министърът на външните работи на Германия.

Вадефул каза, че е необходимо спешно да се постигне безусловно примирие, за да се спре кръвопролитието и да бъде изградено доверие за сериозни преговори.

