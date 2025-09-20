Германската армия скоро ще проведе учение в Хамбург

Германските въоръжени сили (Бундесверът) скоро ще проведат учение със стотици войници в сърцето на Хамбург, съобщи "Франкфуртер рундшау".

Учението ще се проведе между 25 и 27 септември в ханзейския град (население приблизително 1,86 млн. души) под кодовото име "Червена буря Браво". През десетилетията на Студената война терминът "червено" означаваше комунистическия Съветски съюз, контролиран от Кремъл. "Браво" е военна позивна, пояснява "Франкфуртер рундшау".

Според Бундесвера, около 500 войници тренират "цивилно-военно сътрудничество във фиктивен сценарий, който налага разполагане на големи войски на източния фланг на НАТО". На този източен фланг четири бойни части на военния алианс, наречени бойни групи на НАТО, са разположени на границите с Русия и нейния съюзник Беларус, между балтийските държави и Полша и между Естония и руския анклав Калининград.

Учението "Червена буря Браво" е предназначено да тества колко бързо войските на НАТО могат да бъдат транспортирани над Северна Германия към балтийските страни.

Войските с оборудването и оръжейните си системи ще пристигнат в пристанището на Хамбург и оттам ще бъдат транспортирани по-нататък на изток по шосе и с железопътен транспорт. Фокусът на занятието ще бъде пристанищната зона на Хамбург. За да се сведе до минимум нарушаването на обществения живот в тази част на ханзейския град, повечето от ученията ще се проведат нощно време.