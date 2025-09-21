Подробно търсене

Тръмп заяви, че ще помогне за защитата на Полша и балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия

Симеон Томов
Тръмп заяви, че ще помогне за защитата на Полша и балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия
Тръмп заяви, че ще помогне за защитата на Полша и балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Вашингтон ,  
21.09.2025 19:03
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да защити Полша и балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия на фона на нарушаването в петък на естонското въздушно пространство от руски изтребители, предаде Франс прес. 

На въпроса дали би помогнал за защитата на страните от Европейския съюз, ако Русия засили враждебните си действия, Тръмп отговори на журналистите, че "би го направил". 

По-рано днес Северноатлантическият съвет на НАТО съобщи, че ще се събере на заседание във вторник, за да обсъди случилото се във въздушното пространство на Естония. 

По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли без разрешение във въздушното пространство на балтийската страна, която е член на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндло, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море. 

Седмица по-рано, в нощта на 9 срещу 10 септември, полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Тогава най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, припомня ДПА. Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети на други държави от НАТО. 

/ВС/

Свързани новини

21.09.2025 17:15

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Генералният инспектор на германските въоръжени сили ген. Карстен Бройер призова Бундесверът в най-скоро време да бъде оборудван с нови оръжейни системи за борба с дронове, предаде ДПА.  „За мен едно е ясно: в края на краищата ще трябва да използваме
21.09.2025 14:56

Руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО трябва да бъдат сваляни, призова високопоставен германски депутат

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руските военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, предаде ДПА.
21.09.2025 14:17

Съветът за сигурност на ООН ще се събере утре на извънредно заседание за обсъждане на нарушаването на естонското въздушно пространство от Русия

Министерството на външните работи на Естония обяви, че по искане на страната утре ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като три руски самолета навлязоха в естонското въздушно пространство, предаде Франс прес.
21.09.2025 01:16

Естония заяви, че заедно с НАТО е реагирала по подходящ начин на навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Талин и НАТО са реагирали по подходящ начин на нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:10 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация