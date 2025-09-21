Подробно търсене

НАТО вдигна по тревога германски изтребители след поява на руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Алексей Маргоевски
НАТО вдигна по тревога германски изтребители след поява на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
НАТО вдигна по тревога германски изтребители след поява на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Германски изтребител "Юрофайтър" излита от военновъздушната база "Нойбург", 26 февруари 2024 г. Снимка: Sven Hoppe/dpa/dpa via AP
Москва/Берлин,  
21.09.2025 15:17
 (БТА)
Етикети

НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя "Юрофайтър" в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, предаде ДПА.

Самолетът, който първоначално не можеше да бъде идентифициран, е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт, съобщиха германските военновъздушни сили.

Те заявиха, че руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M.

Германските изтребители са излетели от военното летище "Рощок-Лааге" в северната част на страната.

Германските въоръжени сили държат в готовност допълнителни самолети, за да защитават въздушното пространство на източния фланг на НАТО след поредица неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия, посочва ДПА.

/АМ/

Свързани новини

21.09.2025 14:56

Руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО трябва да бъдат сваляни, призова високопоставен германски депутат

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руските военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, предаде ДПА.
21.09.2025 01:16

Естония заяви, че заедно с НАТО е реагирала по подходящ начин на навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Талин и НАТО са реагирали по подходящ начин на нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде ДПА.
20.09.2025 19:36

Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО, каза естонски военен представител

Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес.
20.09.2025 18:12

Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство

Талин днес отхвърли твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА. Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:07 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация