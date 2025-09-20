Подробно търсене

Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство

Виктор Турмаков
Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство
Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство
Руски изтребител МиГ-31. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service photo via AP
Талин,  
20.09.2025 18:12
 (БТА)
Етикети

Талин отхвърли днес твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА.

Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според доклада в петък не са летели в тесния международен коридор над Финския залив, а на около 10 км. дълбочина в естонското въздушно пространство. Бойните самолети са били ескортирани извън въздушното пространство от изтребители на НАТО от Италия. Нарушаването на въздушното пространство на алианса е продължило около 12 минути.

 Москва казва, че не е извършила нищо нередно. Министерството на отбраната на Русия заяви, че „полетът е извършен в строго съответствие с международните правила, без нарушаване на границите на други държави“.

Инцидентът, случил се само седмица след като руски дронове бяха свалени във въздушното пространство на Полша, предизвика осъждане от лидерите на ЕС и НАТО.

Страните от НАТО планират да се срещнат в началото на следващата седмица, за да обсъдят инцидента, заяви днес пред ДПА говорител на алианса, след като Талин е поискал консултации съгласно Член 4 от договора на НАТО.

Член 4 на НАТО предвижда преговори между съюзниците, ако някой от тях смята, че неговата „териториална цялост, политическа независимост или сигурност“ е застрашена.

/АМ/

Свързани новини

20.09.2025 18:25

НАТО ще използва турска система за наблюдение след руските нахлувания по въздух

Увеличаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна карат партньори в алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване, съобщава ДПА.
20.09.2025 01:23

Москва: Руски МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.
20.09.2025 01:05

Тръмп за руското нахлуване във въздушното пространство на Естония: Може да се окаже голям проблем

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще бъде информиран за съобщенията, че Русия е нарушила въздушното пространство на Естония, и даде ясно да се разбере, че не е доволен от ситуацията, съобщи Ройтерс.
19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:40 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация