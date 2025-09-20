Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство

Талин отхвърли днес твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА.

Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според доклада в петък не са летели в тесния международен коридор над Финския залив, а на около 10 км. дълбочина в естонското въздушно пространство. Бойните самолети са били ескортирани извън въздушното пространство от изтребители на НАТО от Италия. Нарушаването на въздушното пространство на алианса е продължило около 12 минути.

Москва казва, че не е извършила нищо нередно. Министерството на отбраната на Русия заяви, че „полетът е извършен в строго съответствие с международните правила, без нарушаване на границите на други държави“.

Инцидентът, случил се само седмица след като руски дронове бяха свалени във въздушното пространство на Полша, предизвика осъждане от лидерите на ЕС и НАТО.

Страните от НАТО планират да се срещнат в началото на следващата седмица, за да обсъдят инцидента, заяви днес пред ДПА говорител на алианса, след като Талин е поискал консултации съгласно Член 4 от договора на НАТО.

Член 4 на НАТО предвижда преговори между съюзниците, ако някой от тях смята, че неговата „териториална цялост, политическа независимост или сигурност“ е застрашена.