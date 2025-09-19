Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.

"Реакцията на НАТО [...] беше бърза и решителна", заяви той в социалната мрежа "Екс", като уточни, че е разговарял с естонския министър-председател Кристен Михал.

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал.

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

Говорител на НАТО каза, че алиансът ще се събере в началото на идната седмица, за да обсъди подробно станалото.

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша накара по-рано този месец централноевропейската страна също да поиска консултации по този член.

Германският външен министър Йохан Вадефул каза днес в коментар на нарушаването на естонското въздушно пространство от страна на Русия, че НАТО е винаги готова да се защитава, предаде Ройтерс.

Вадефул определи действията на Москва като недопустими и изрази пълната солидарност на Германия с Естония.

"Незабавното прехващане на руските бойни самолети демонстрира, че НАТО е винаги готова да се защитава", написа Вадефул в "Екс".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че нарушаването на естонското въздушно пространство от Русия е поредно недопустимо дестабилизиращо действие на Москва.

"Руски бойни самолети отново нарушиха въздушното пространство на НАТО, този път в Естония. Това е недопустимо. Дестабилизиращите действия на Русия се разрастват към нови държави и направления", написа Зеленски в "Телеграм".

"Необходими са решителни действия както съвместни, така и от отделни държави", допълни той.

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, обяви по-рано днес говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.

"Това е само още един пример за безразсъдните действия на Русия и готовността на НАТО за реакция", написа той в социалната мрежа "Екс".

"Европа застава зад Естония пред лицето на поредното нарушение на въздушното ни пространство от страна на Русия. Ще отговорим решително на всяка провокация и ще инвестираме в един по-силен източен фланг. Нашият натиск ще се засилва паралелно с ескалацията на заплахите", каза на свой ред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Днешното нарушение на въздушното пространство на членуващата в НАТО Естония от три руски изтребителя е "извънредно опасна провокация", заяви по-рано днес върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Това е третото подобно нарушение на въздушното пространство на ЕС в последните дни и допълнително засилва напрежението в региона", написа Калас в социалната мрежа "Екс".

"Продължаваме да подкрепяме с европейски ресурси страните членки в засилването на тяхната отбрана. Путин изпитва решителността на Запада. Не бива да показваме слабост", допълни тя.

Естонското правителство съобщи по-рано днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути.

Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло", заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. Той призова да се отговори на Русия със засилен политически и икономически натиск.

Министерството на външните работи на Естония уточни, че навлизането е било над Финския залив. Руският шарже д'афер бе извикан във ведомството и му е бе връчена протестна нота, предаде Асошиейтед прес.