Подробно търсене

ОБНОВЕНА Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, съобщи естонското правителство

Любомир Мартинов
Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, съобщи естонското правителство
Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, съобщи естонското правителство
Руски изтребител МиГ-31К на военен парад. (AP Photo/Pavel Golovkin, File)
Талин,  
19.09.2025 17:16 | ОБНОВЕНА 19.09.2025 17:38
 (БТА)

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло, заяви естонският външен министър Маргус Цахна. Той призова да се отговори на Русия със засилен политически и икономически натиск.

Министерството му каза, че нахлуването е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан във ведомството и му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед Прес.

Талин съобщи през май, че Москва е изпратила за кратко изтребител във въздушното пространство на НАТО над Балтийско море по време на опит да бъде спрян плаващ към Русия петролен танкер, за който се е смятало, че е част от "сенчестия флот" за заобикаляне на западните санкции.

 

/ЛМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:07 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация