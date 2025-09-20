Подробно търсене

Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна

Пламен Йотински
Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна
Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна
Снимка: AP/Alik Keplicz
Варшава,  
20.09.2025 07:01
 (БТА)
Етикети

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, предаде Ройтерс.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване в публикация в "Есд".

В 05:40 ч.  почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

/ПЙ/

Свързани новини

19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.
19.09.2025 19:09

Изтребители на НАТО са прехванали руски бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, заявиха от алианса

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.
19.09.2025 17:16

Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, съобщи естонското правителство

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:55 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация