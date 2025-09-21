Подробно търсене

Съюзниците от НАТО ще се срещнат във вторник за консултации след нарушаването на естонското въздушно пространство от руски изтребители
Знамената на дървавите членки на НАТО пред сградата на алианса в Брюксел (10.04.2025 г.). Снимка: АП/Geert Vanden Wijngaert
21.09.2025 16:52
Северноатлантическият съвет на НАТО ще се събере на заседание във вторник, за да обсъди нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде Ройтерс, позовавайки се на двамата запознати със случая случая служители, като уточниха датата, която досега се посочваше само, че среща ще се проведе в началото на идната седмица

По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли без разрешение във въздушното пространство на балтийската страна, която е член на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндло, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море. 

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради случилото се, съобщи в "Екс" в петък естонският премиер Кристен Михал. 

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие. 

Москва заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област и добави, че въздушното пространство на Естония не е било нарушено. Талин обаче отхвърли твърденията на Москва. 

Утре Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание по въпроса. 

Седмица по-рано, в нащта на 9 срещу 10 септември, полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Тогава най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, припомня ДПА. Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети на други държави от НАТО. 

 

 

21.09.2025 14:56

Руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО трябва да бъдат сваляни, призова високопоставен германски депутат

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руските военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, предаде ДПА.
21.09.2025 14:38

Латвия става бастион на НАТО за противовъздушна отбрана с изкуствен интелект в рамките на операция "Източен страж“

Системите за отбрана от дронове в страните от НАТО се нуждаят от постоянно разработване, каза във вторник президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс, цитиран от Ройтерс. Той направи това изявление на съвместна пресконференция в Рига с финландския си колета Александер Стуб, който бе на двудневно посещение в балтийската република.
20.09.2025 19:36

Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО, каза естонски военен представител

Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес.
20.09.2025 15:43

Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с Доналд Тръмп в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на Общото събрание на ООН следващата седмица в Ню Йорк на фона на засилващите се руски атаки в цялата страна, предаде Франс прес, позовавайки се на украинското президентство.
20.09.2025 07:01

Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша.

