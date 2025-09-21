Съюзниците от НАТО ще се срещнат във вторник за консултации след нарушаването на естонското въздушно пространство от руски изтребители

Северноатлантическият съвет на НАТО ще се събере на заседание във вторник, за да обсъди нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде Ройтерс, позовавайки се на двамата запознати със случая случая служители, като уточниха датата, която досега се посочваше само, че среща ще се проведе в началото на идната седмица.

По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли без разрешение във въздушното пространство на балтийската страна, която е член на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндло, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море.

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради случилото се, съобщи в "Екс" в петък естонският премиер Кристен Михал.

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

Москва заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област и добави, че въздушното пространство на Естония не е било нарушено. Талин обаче отхвърли твърденията на Москва.

Утре Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание по въпроса.

Седмица по-рано, в нащта на 9 срещу 10 септември, полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Тогава най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, припомня ДПА. Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети на други държави от НАТО.