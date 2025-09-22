Подробно търсене

България и още шест държави от ЕС ще разговарят по предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове

кор. на БТА Николай Желязков
Останки от военен дрон, открити на плаж край Созопол на 12 август 2025 г. / Снимка: архив, Министерство на отбраната-Информационен център
Брюксел,  
22.09.2025 14:39
 (БТА)

Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена срещу дронове", потвърди днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои в петък онлайн и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна.

Срещата е свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилиус в държавите по източните граници на ЕС преди по-малко от месец, поясни говорителят. По неговите думи нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност, ще прецени как би могла да съдейства. След това ще бъдат обмислени следващите стъпки, добави говорителят. Той посочи, че на срещата в петък ЕК ще бъде представена от еврокомисар Кубилиус и не изключи в разговорите да участват и министри.

