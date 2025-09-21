Подробно търсене

Руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО трябва да бъдат сваляни, призова високопоставен германски депутат

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО трябва да бъдат сваляни, призова високопоставен германски депутат
Руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО трябва да бъдат сваляни, призова високопоставен германски депутат
Руски изтребители във формация, 9 май 2025 г. Снимка: АП/Павел Бедняков, Pool
Берлин,  
21.09.2025 14:56
 (БТА)
Етикети

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руските военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че този призив е бил отправен в момент, когато съюзниците обмислят как да реагират на влизането на руски изтребители във въздушното пространство на държави от алианса.

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт, говорителят по въпросите на външната политика на групата в Бундестага на консервативния блок на канцлера на Германия Фридрих Мерц, в статия, публикувана днес от германската медийна група Ер Ен Де.

Той се аргументира, че „единствено ясното послание към Русия, че всяко военно нарушение на границата ще бъде посрещнато с военна сила, включително сваляне на руски изтребители над територията на НАТО, ще има ефект“.

„Алтернативата би била руската военна логика да продължи да ескалира. Сега това са нарушения на въздушното пространство, скоро ще бъдат бомбардировки на отделни мишени, а след това ще дойдат руски войници", предупреди Харт.

Съюзниците от НАТО ще се срещнат следващата седмица за консултации, след като Естония заяви, че три руски изтребителя са навлезли незаконно в нейното въздушно пространство в петък.

Утре Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание по въпроса.

Седмица по-рано полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Тогава най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, припомня ДПА.

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети на други държави от НАТО.

/НС/

Свързани новини

21.09.2025 14:38

Латвия става бастион на НАТО за противовъздушна отбрана с изкуствен интелект в рамките на операция "Източен страж“

Системите за отбрана от дронове в страните от НАТО се нуждаят от постоянно разработване, каза във вторник президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс, цитиран от Ройтерс. Той направи това изявление на съвместна пресконференция в Рига с финландския си колета Александер Стуб, който бе на двудневно посещение в балтийската република.
20.09.2025 19:36

Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО, каза естонски военен представител

Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес.
20.09.2025 18:12

Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство

Талин днес отхвърли твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА. Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според
19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:06 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация