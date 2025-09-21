Естония заяви, че заедно с НАТО е реагирала по подходящ начин на навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Талин и НАТО са реагирали по подходящ начин на нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде ДПА.

Инцидентът показва, че системата за въздушна отбрана на алианса работи добре и ефективно и че има воля за използването на сила, ако се наложи, каза Певкур след заседание в естонския парламент.

Националната комисия по отбрана и Комисията по външни работи към законодателния орган тази вечер се събраха на извънредна сесия.

"НАТО реагира адекватно", подчерта и естонският външен министър Маргус Цахкна.

По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли във въздушното пространство на балтийската страна, която е членка на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндлоо, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море. Съюзниците от НАТО реагираха незабавно и прехванаха руските изтребители.

"НАТО действа точно както е договорено. Нямаше пряка военна заплаха за Естония, но ние категорично не приемаме Русия да нарушава въздушното пространство на Естония и НАТО", каза още Цахкна.

Москва заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област и добави, че въздушното пространство на Естония не е било нарушено. Талин обаче отхвърли твърденията на Москва.

След инцидента Естония поиска консултации по Член 4 от Договора за НАТО. Този член предвижда консултации със съюзниците, ако държава от алианса смята, че е била поставена под външна заплаха. Прилагането на Член 4 от Естония се разглежда от другите съюзници като напълно подходяща стъпка, отбеляза естонският външен министър.