Естонският външен министър призова Русия да спазва задълженията си съгласно Устава на ООН

Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова
Естонският министър на външните работи Маргус Цахкна. (AP Photo/Yuki Iwamura)
Ню Йорк,  
22.09.2025 22:28
 (БТА)

Естонският министър на външните работи Маргус Цахкна заяви днес, че руските дронове, преминали във въздушното пространство на страната преди няколко дни, са "опасна ескалация" на войната в Украйна. Цахкна говори по време на брифинг в централата на ООН в Ню Йорк.

В началото на изказването си пред медиите Цахкна обърна внимание, че изявлението му е от името на правителствата на 49 държави, както и на Европейския съюз. Сред изброените държави бе и България.

"Тук сме, защото това не засяга само Естония, а цялата международна общност", каза той. "Подобни провокации се неуважение към усилията на международната общност за край на войната в Украйна", изтъкна естонският министър.

Той благодари на Южна Корея, че председателства спешно свиканото от Талин заседание на Съвета за сигурност на ООН по-рано днес и призовава Русия да спре войната и да спазва задълженията си съгласно Устава на ООН.

"Винаги трябва да приемаме сериозно подобни възмутителни действия на държава членка на ООН и още повече, когато става дума за постоянна членка на Съвета за сигурност, натоварена с отговорността да пази мира и стабилността по света", подчерта министърът.

Войната в Украйна продължава вече над 3 години, като Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди две седмици руски дронове навлязоха също във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен представи преди дни 19-ия пакет санкции срещу Русия.

/СХТ/

21.09.2025 14:17

Съветът за сигурност на ООН ще се събере утре на извънредно заседание за обсъждане на нарушаването на естонското въздушно пространство от Русия

Министерството на външните работи на Естония обяви, че по искане на страната утре ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като три руски самолета навлязоха в естонското въздушно пространство, предаде Франс прес.
21.09.2025 01:16

Естония заяви, че заедно с НАТО е реагирала по подходящ начин на навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Талин и НАТО са реагирали по подходящ начин на нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде ДПА.
19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.

