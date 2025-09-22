Естонският външен министър призова Русия да спазва задълженията си съгласно Устава на ООН

Естонският министър на външните работи Маргус Цахкна заяви днес, че руските дронове, преминали във въздушното пространство на страната преди няколко дни, са "опасна ескалация" на войната в Украйна. Цахкна говори по време на брифинг в централата на ООН в Ню Йорк.

В началото на изказването си пред медиите Цахкна обърна внимание, че изявлението му е от името на правителствата на 49 държави, както и на Европейския съюз. Сред изброените държави бе и България.

"Тук сме, защото това не засяга само Естония, а цялата международна общност", каза той. "Подобни провокации се неуважение към усилията на международната общност за край на войната в Украйна", изтъкна естонският министър.

Той благодари на Южна Корея, че председателства спешно свиканото от Талин заседание на Съвета за сигурност на ООН по-рано днес и призовава Русия да спре войната и да спазва задълженията си съгласно Устава на ООН.

"Винаги трябва да приемаме сериозно подобни възмутителни действия на държава членка на ООН и още повече, когато става дума за постоянна членка на Съвета за сигурност, натоварена с отговорността да пази мира и стабилността по света", подчерта министърът.

Войната в Украйна продължава вече над 3 години, като Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди две седмици руски дронове навлязоха също във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен представи преди дни 19-ия пакет санкции срещу Русия.