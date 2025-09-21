Подробно търсене

Съветът за сигурност на ООН ще се събере утре на извънредно заседание за обсъждане на нарушаването на естонското въздушно пространство от Русия

Алексей Маргоевски
Заседание на Съвета за сигурност на ООН, 30 юни 2025 г. Снимка: АП/Richard Drew
Талин,  
21.09.2025 14:17
 (БТА)
Министерството на външните работи на Естония обяви днес, че по искане на страната утре ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като три руски военни самолета навлязоха в естонското въздушно пространство, предаде Франс прес.

Три изтребителя МиГ-31 на Русия са навлезли в естонското въздушно пространство над Финския залив и са останали там около 12 минути, съобщиха в петък Естония и НАТО.

Италия, която в рамките на НАТО участва в мисията за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, Швеция и Финландия вдигнаха по тревога самолети, за да прехванат руските изтребители.

"На 22 септември... Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание в отговор на грубото нарушаване на естонското въздушно пространство от Русия в петък", се посочва в публикувано днес изявление на Министерството на външните работи на Естония.

Това е първият случай в 34-годишната история на членството на Естония в ООН, в който тази държава член на Европейския съюз и НАТО и твърд поддръжник на Украйна, официално иска извънредно заседание на Съвета за сигурност, отбелязва АФП.

Естонският министър-председател Кристен Михал обяви в петък, че страната му ще поиска от НАТО да активира Член 4 от Устава на НАТО, който предвижда консултации между съюзниците в случай на заплаха за един от тях.

По думите на естонския външен министър Маргус Цахкна това нарушение "е част от по-широка схема на поведение на Русия, целяща да тества решимостта на Европа и НАТО".

Преди десет дни около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а малко след това руски боен дрон остана в румънското въздушно пространство в продължение на един час.

"Това поведение изисква международна реакция", заяви Цахкна.

Той допълни, че "поведението на Русия е несъвместимо с отговорностите на държава постоянен член на Съвета за сигурност на ООН".

 

21.09.2025 01:16

Естония заяви, че заедно с НАТО е реагирала по подходящ начин на навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Талин и НАТО са реагирали по подходящ начин на нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде ДПА.
20.09.2025 19:36

Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО, каза естонски военен представител

Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес.
20.09.2025 18:12

Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство

Талин днес отхвърли твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА. Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според
20.09.2025 01:23

Москва: Руски МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.
20.09.2025 01:05

Тръмп за руското нахлуване във въздушното пространство на Естония: Може да се окаже голям проблем

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще бъде информиран за съобщенията, че Русия е нарушила въздушното пространство на Естония, и даде ясно да се разбере, че не е доволен от ситуацията, съобщи Ройтерс.
19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.
19.09.2025 21:14

Естония поиска консултации по Член 4 от договора за НАТО заради руските изтребители

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал. Естонското правителство съобщи днес, че три руски
19.09.2025 19:09

Изтребители на НАТО са прехванали руски бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, заявиха от алианса

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.
19.09.2025 17:16

Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, съобщи естонското правителство

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Към 14:33 на 21.09.2025 Новините от днес

