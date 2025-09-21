Съветът за сигурност на ООН ще се събере утре на извънредно заседание за обсъждане на нарушаването на естонското въздушно пространство от Русия

Министерството на външните работи на Естония обяви днес, че по искане на страната утре ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като три руски военни самолета навлязоха в естонското въздушно пространство, предаде Франс прес.

Три изтребителя МиГ-31 на Русия са навлезли в естонското въздушно пространство над Финския залив и са останали там около 12 минути, съобщиха в петък Естония и НАТО.

Италия, която в рамките на НАТО участва в мисията за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, Швеция и Финландия вдигнаха по тревога самолети, за да прехванат руските изтребители.

"На 22 септември... Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание в отговор на грубото нарушаване на естонското въздушно пространство от Русия в петък", се посочва в публикувано днес изявление на Министерството на външните работи на Естония.

Това е първият случай в 34-годишната история на членството на Естония в ООН, в който тази държава член на Европейския съюз и НАТО и твърд поддръжник на Украйна, официално иска извънредно заседание на Съвета за сигурност, отбелязва АФП.

Естонският министър-председател Кристен Михал обяви в петък, че страната му ще поиска от НАТО да активира Член 4 от Устава на НАТО, който предвижда консултации между съюзниците в случай на заплаха за един от тях.

По думите на естонския външен министър Маргус Цахкна това нарушение "е част от по-широка схема на поведение на Русия, целяща да тества решимостта на Европа и НАТО".

Преди десет дни около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а малко след това руски боен дрон остана в румънското въздушно пространство в продължение на един час.

"Това поведение изисква международна реакция", заяви Цахкна.

Той допълни, че "поведението на Русия е несъвместимо с отговорностите на държава постоянен член на Съвета за сигурност на ООН".