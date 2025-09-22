България настоява Руската федерация да прекрати провокациите спрямо съседите си и агресията срещу Украйна, заяви Георг Георгиев в съвместно изявление с партньорски държави

Подробно търсене

Лора Метанова
Външният министър Георг Георгиев участва в съвместно изявление на България и партньорски държави срещу нарушението на въздушното пространство на Естония от Русия. Снимка: МВнР
София,  
22.09.2025 19:44
 (БТА)
България настоява Руската федерация незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Украйна, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в съвместно изявление на външните министри на държави членки на ЕС и НАТО, проведено в Ню Йорк, по повод тежкото нарушение на въздушното пространство на Естония от страна на Руската федерация, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Министерството на външните работи на Република България изразява дълбока загриженост във връзка с инцидента от 19 септември 2025 г., при който три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 навлязоха дълбоко във въздушното пространство на Естония – държава членка на ЕС и НАТО. Това е четвъртото подобно нарушение от началото на годината и представлява сериозна заплаха за регионалната и международната сигурност, се отбелязва в съобщението. 

По време на съвместното изявление пред медиите, министър Георгиев, заедно с представители на партньорски държави, остро осъди тази провокация и подкрепи свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Естония. 

На 19 септември естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс. Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.

21.09.2025 14:17

Съветът за сигурност на ООН ще се събере утре на извънредно заседание за обсъждане на нарушаването на естонското въздушно пространство от Русия

Министерството на външните работи на Естония обяви, че по искане на страната утре ще се състои извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като три руски самолета навлязоха в естонското въздушно пространство, предаде Франс прес.
21.09.2025 01:16

Естония заяви, че заедно с НАТО е реагирала по подходящ начин на навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Талин и НАТО са реагирали по подходящ начин на нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, предаде ДПА.
20.09.2025 19:36

Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО, каза естонски военен представител

Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес.

