Доналд Туск: Полша ще сваля обекти, които нарушават въздушното й пространство

Членката на НАТО Полша няма да се колебае да сваля обекти, които нарушават въздушното й пространство и представляват заплаха, но ще подходи по-предпазливо към ситуации, които не са толкова ясни, заяви премиерът Доналд Туск, предаде Ройтерс.

Естония заяви, че три руски изтребителя са нарушили въздушното й пространство в петък, което засили усещането сред лидерите на НАТО, че Москва тества готовността и решимостта на алианса, като някои призовават за твърда реакция. Съветът за сигурност на ООН ще се срещне в понеделник, за да обсъди инцидента.

Русия заяви в понеделник, че твърдението, че нейни изтребители са нарушили естонското въздушно пространство, е невярно и има за цел да предизвика напрежение.

Предполагаемото нахлуване над Естония се случи, след като повече от 20 руски безпилотни самолета навлязоха в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември. Полша също заяви в петък, че два руски изтребителя са нарушили зоната за безопасност на сондажната платформа "Петробалтик" в Балтийско море.

"Ще вземем решение да сваляме летящи обекти, когато те нарушават нашата територия и прелитат над Полша – по този въпрос няма абсолютно никакво обсъждане“, заяви Доналд Туск на пресконференция.

"Когато имаме работа със ситуации, които не са напълно ясни, като например неотдавнашния полет на руски изтребители над платформата "Петробалтик" – но без никакво нарушение, защото това не са наши териториални води – наистина трябва да се помисли два пъти, преди да се вземе решение за действия, които биха могли да предизвикат много остра фаза на конфликта", добави той.

Туск заяви, че също така трябва да бъде сигурен, че Полша няма да остане сама, ако конфликтът започне да ескалира.

"Трябва да съм абсолютно сигурен... че всички съюзници ще се отнесат към това по същия начин, по който го правим ние", каза той.

Нито един безпилотен самолет с въоръжение не е бил открит на полска територия след нарушаването на въздушното пространство на републиката от неидентифицирани дронове в нощта на 9 срещу 10 септември, заяви пред журналисти Туск, предаде ТАСС.

"Досега няма основание да се твърди, че някоя от тези находки може да представлява заплаха. Досега не е потвърден нито един случай [падане] на въоръжен дрон, който би могъл да експлодира"“, заяви Туск на пресконференция, излъчена от телевизия TVP Info.