Затварянето на летището в Копенхаген е пореден пример, че имаме нужда от стена срещу дронове, каза говорител на ЕК

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: АП/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix, архив
Брюксел,  
23.09.2025 13:38
 (БТА)

Временното затваряне на летището в Копенхаген е пореден пример, че имаме нужда от стена срещу дронове, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той добави, че трябва да завърши разследването по този случай, за да се прецени чия е отговорността, но в останалите подобни инциденти напоследък виновник е била Русия.

Тези случаи са целенасочени нарушения на въздушното пространство на държави от ЕС, Русия изпитва европейсктие граници и решимостта ни, коментира говорителят. В последните седмици виждаме, че следите водят към Русия, която предприе безотговорни действия в Полша, Румъния и Естония, допълни той.

Говорителят съобщи, че Дания също ще се включи в онлайн срещата в петък, посветена на плановете за развитие на европейска стена срещу дронове. Той отбеляза, че до месец ЕК ще представи планове за развитието на европейската отбрана и за подобряване на военната мобилност.

