Николай Джамбазов
Норвегия заяви, че Русия е нарушила три пъти въздушното ѝ пространство тази година
Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре и датския му колега Мете Фредериксен по време на пресконференция, 4 май 2022 г. Снимка: (Martin Sylvest/Ritzau Scanpix via AP)
Осло,  
23.09.2025 15:17
 (БТА)

Правителството на Норвегия заяви днес, че Русия е нарушила три пъти въздушното ѝ пространство, като все още не е изяснено дали нарушенията са умишлени, или не, предаде Ройтерс.

Предполагаемите навлизания на руски дронове в норвежкото въздушно пространство са станали през април, юли и август и са били засечени над Баренцово море и над необитаваната област Финмарк, граничеща с Русия. Норвежкото правителство заяви, че инцидентите, продължили не повече от 4 минути, са първите по рода си от повече от десетилетие насам.

Междувременно датският премиер Мете Фредериксен заяви, че съзира връзка между нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Дания и това на други държави членки на ЕС, и че не изключва никакви възможности за това кой би могъл да бъде извършителят. 

Летището в Осло също е било затворено за три часа, след като дрон е бил забелязан, оставяйки по този начин блокирани хиляди пътници.

