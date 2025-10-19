Подробно търсене

ПАП: Солидарността на Европа с Украйна е по-необходима от всякога, заяви полският премиер

Александър Евстатиев
Полският премиер Доналд Туск. Снимка: ПАП
Варшава,  
19.10.2025 22:18
 (БТА)
Поддържането на европейска солидарност с Украйна, бореща се срещу руската инвазия, днес е по-важно от всякога, заяви полският премиер Доналд Туск по повод на разговорите между президентите на САЩ и Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна в петък в Белия дом украинския държавен глава Володимир Зеленски. Но Тръмп разби надеждите на Украйна за бързи доставки на крилати ракети "Томахок", които биха могли да наклонят везните в почти тригодишния конфликт, твърдейки, че САЩ се нуждаят от ракетите и че предоставянето им на Украйна може да ескалира напрежението между САЩ и Русия.

След срещата Зеленски разговаря по телефона с редица европейски лидери, включително Туск.

"След разговорите на президента Зеленски в Белия дом и с европейските лидери, едно е абсолютно ясно: солидарността на Европа с Украйна срещу руската агресия днес е по-важна от всякога", написа Туск в социалната платформа "Екс".

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

/ВД/

