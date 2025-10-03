Подробно търсене

ПАП: Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Виктор Турмаков
ПАП: Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"
ПАП: Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"
Премиерът на Полша Доналд Туск. Снимка: Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP
Копенхаген,  
03.10.2025 01:03
 (БТА)

Полският премиер Доналд Туск заяви, че новата, оркестрирана от Русия провокация по море срещу страната му е пореден случай на хибридна война, предаде полската новинарска агенция ПАП.

"Това е война", каза Туск. По време на вчерашната среща на високо равнище на Европейската политическа общност в Копенхаген той участва в дискусия с британския си колега Киър Стармър и с френския президент Еманюел Макрон.

"Трябва да сложим край на подобни илюзии. Първата е, че няма война. Някои от нас предпочитат да определят това като пълномащабна агресия, инциденти или провокации. Не, това е война. Нов вид война, много сложна, но война", посочи той, засягайки скорошния инцидент с руския сенчест флот, използван от Русия за избягване на наложените срещу нея санкции.

"Имахме друг инцидент край пристанището Шчечин", заяви той без да предостави допълнителни детайли.

"Има руски части и честно казано - имаме нови инциденти в региона и в Балтийско море всяка седмица, почти всеки ден. Провокацията с участието на дронове беше най-зрелищната що се отнася до полската страна, но честно казано, всеки ден има подобни случаи по границата ни с Беларус", допълни полският премиер.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

/СХТ/

Свързани новини

12.09.2025 15:07

Великобритания обяви нови санкции срещу Русия

Британската външна министърка Ивет Купър обяви днес поредица от санкции срещу Русия по време на посещението си в Киев, което е първата й визита в чужбина в новата й длъжност, предадоха Пи Ей медия/ДПА. Според британското външно министерство 100-те
19.07.2025 07:08

ПАП: Новите санкции на ЕС ще ударят силно по Русия, заяви полски министър

Последният пакет санкции, наложен от Европейския съюз на Русия заради войната в Украйна, ще бъде значителен удар по базираната върху петрола руска икономика, дори и ако САЩ не ги последват, заяви полският министър на европейските въпроси Адам Шлапка, цитиран от националната новинарска агенция ПАП.
22.05.2025 04:33

ПАП: Руски кораб е извършил подозрителни действия в Балтийско море, каза Доналд Туск

Полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че кораб, принадлежащ към т.нар. сенчест флот на Русия, е бил засечен да извършва подозрителна операция в Балтийско море, предаде Полската агенция по печата. „Санкциониран руски кораб от
21.05.2025 16:55

Полски военни се намесиха, след като руски кораб е бил забелязан близо до полски подводен електропреносен кабел към Швеция

Полски военни се намесиха, след като кораб от руския "сенчест флот" е бил забелязан да извършва подозрителни маневри в близост до електропреносен кабел, свързващ Полша с Швеция, съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
16.05.2025 19:23

Държавите с излаз на Балтийско море призоваха за съвместни действия срещу руския "сенчест флот"

Съветът на държавите на Балтийско море призова за въвеждането на нови правила за доставките по море, които да позволяват по-строги съвместни действия срещу руския т.нар. "сенчест флот", предаде ДПА. Придържането към международните регулации и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:41 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация