Подробно търсене

Траен мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт, заяви полският премиер

Атанаси Петров
Траен мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт, заяви полският премиер
Траен мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт, заяви полският премиер
Полският премиер Доналд Туск. Снимка: АП/Czarek Sokolowski
Варшава,  
26.10.2025 14:35
 (БТА)
Етикети

Полският премиер Доналд Туск заяви, че не очаква траен мир в Украйна, докато руският президент Владимир Путин е на власт, предаде ДПА.

Конфликтът заплашва да се превърне в "постоянна война завинаги", ако нещо драстично не се промени в Русия, обобщи Туск в публикувано днес интервю за британския вестник "Сънди таймс".

"Сега основният въпрос е колко жертви ще видим. Не се съмнявам, че Украйна ще оцелее като независима държава", каза още полският премиер.

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности, не на последно място заради новите санкции на САЩ срещу нейне петролни компании.

"Руснаците обаче имат голямо предимство пред Запада и Европа в частност. Те са готови да се бият... във военно време това е абсолютно решаващият въпрос", каза Туск.

Туск предупреди Великобритания да не се поддава на "сладката илюзия", че войната срещу Украйна е далеч. Русия може да достигне всяка европейска столица, включително Лондон, с балистични ракети с ядрени бойни глави.

Вече сме изложени на масирани атаки в киберпространството, добави полският министър-председател.

/НС/

Свързани новини

21.10.2025 15:23

Полша и Румъния предотвратиха опити за саботаж от името на Русия чрез взривяващи се колети, съобщиха властите в двете страни

Полша и Румъния задържаха през последните дни осем души, заподозрени в опити за саботаж от името на Русия чрез изпращане на взривяващи се колети, съобщават Асошиейтед прес, Ройтерс и румънски медии. От Главната прокуратура в Полша съобщиха днес, че
20.10.2025 02:07

Натискът трябва да бъде върху Русия, а не върху Украйна, заяви полският премиер Доналд Туск

Никой не трябва да оказва натиск върху Украйна да прави териториални отстъпки — вместо това натискът трябва да бъде върху Русия, за да прекрати агресията си, написа в „Екс“ полският премиер Доналд Туск, цитиран от Укринформ.
19.10.2025 22:18

ПАП: Солидарността на Европа с Украйна е по-необходима от всякога, заяви полският премиер

Поддържането на европейска солидарност с Украйна, бореща се срещу руската инвазия, е по-важно днес от всякога, заяви полският премиер Доналд Туск по повод на разговорите между президентите на САЩ и Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.
19.08.2025 11:29

Институтът за изследване на войната: Кремъл не е поемал публично ангажимент за среща на Путин със Зеленски въпреки твърденията на Тръмп

Кремъл не е поемал публично ангажимент за двустранна или тристранна среща на върха, противно на това, което обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп след многостранната среща на високо равнище в Белия дом вчера, коментира на своя сайт Институтът за изследване на войната.
13.08.2025 15:01

Колко територия контролира Русия в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се срещне след два дни в Аляска с руския си колега Владимир Путин, каза, че уреждането на конфликта в Украйна минава през отстъпване на територии. Представители на администрацията на Тръмп, цитирани от Асошиейтед прес, са уведомили украинските власти, че Русия настоява да получи украински земи в замяна на слагането на край на войната.
20.11.2023 16:01

Украйна и Русия са се вкопчили в мъртва хватка, като всяка от двете страни се надява да пречупи другата

Войната, започната от Русия срещу Украйна, продължава вече близо 21 месеца. И ако през миналата година конфликтът бе в центъра на световното внимание, то той постепенно все повече се превръща в "част от пейзажа". Световните медии, разбира се, продължават да следят хода на войната в Украйна и съпътстващите политически процеси, но като цяло вече отделят по-малко внимание на самите сражения и ситуацията на фронтовата линия. Това е особено видимо след нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври, което предизвика поредния кръвопролитен конфликт в Близкия изток.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:07 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация