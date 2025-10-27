Подробно търсене
АКТУАЛИЗИРАНА

Русия заяви, че тази нощ е свалила 193 украински дрона, от които 34 са летели към Москва

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
27.10.2025 08:16
Русия заяви, че тази нощ е унищожила и прехванала 193 украински дрона над региони на Русия, от които 40 над Московския регион, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 47 - над територията на Брянска област, 42 - над територията на Калужка област, 40 - над територията на Московския регион, от които 34, които летяха към Москва, 32 - над територията на Тулска област, 10 - над територията на Курска област, 7 - над територията на Орловска област, 4 - над територията на Ростовска област, 4 - над територията на Воронежка област, 2 - над територията на Оренбургска област, 2 - над територията на Тамбовска област, 1 - над територията на Белгородска област, 1 - над територията на Липецка област и 1 - над територията на Самарска област", се казва в изявление на руското ведомство.

При атаките е убит най-малко един човек и са ранени петима, предаде Ройтерс, като се позова на руските власти.

Няма информация за големи щети в Москва.

Свързани новини

26.10.2025 21:09

Ожесточени сражения в Източна Украйна, докато Русия настъпва към Покровск, съобщава Киев

Сраженията в източния украински град Покровск продължават, където руските войски са настъпили в части от града след месеци на атаки, заявиха украински представители, цитирани от ДПА.
26.10.2025 09:19

Руският президент посети команден пост и се срещна с началника на генералния щаб, съобщи Кремъл

Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете за управление на обединената групировка войски, съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
25.10.2025 22:35

Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща с Путин, ако няма изгледи за сделка за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща със своя руски колега Владимир Путин, ако няма изгледи за сключване на споразумение за слагане на край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

