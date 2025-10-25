Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща с Путин, ако няма изгледи за сделка за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща със своя руски колега Владимир Путин, ако няма изгледи за сключване на споразумение за слагане на край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Във вторник Тръмп вече заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Днес президентът на САЩ повтори тази позиция на път за Катар, където самолетът му ще спре за презареждане, преди да продължи към Малайзия, където утре предстои среща на върха на Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

"Трябва да знам, че ще постигнем споразумение", каза Тръмп пред репортери на борда на "Еър Форс 1" в отговор на въпрос какво би могло да го убеди да се срещне отново с Путин.

"Няма да си губя времето. Винаги съм имал чудесни отношения с Владимир Путин, но това беше много разочароващо", добави той, имайки предвид опитите за уреждане на руско-украинския конфликт.