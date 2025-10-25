Подробно търсене

Иво Тасев
Тръмп приветства в Доха ролята на Катар за примирието в Газа; изрази оптимизъм за "всеобхватно споразумение" с китайския лидер
Тръмп приветства в Доха ролята на Катар за примирието в Газа; изрази оптимизъм за "всеобхватно споразумение" с китайския лидер
Доналд Тръмп по време на срещата си с емира на Катар - шейх Тамим бин Хамад ал Тани на борда на "Еър Форс 1" днес. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Доха,  
25.10.2025 23:30
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп кацна в катарската столица Доха, където се срещна на борда на самолета "Еър Форс 1", както бе планирано, с емира на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, и с министър-председателя на арабската страна - шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, предаде Франс прес. 

Държавният глава на САЩ направи спирката в Персийския залив на път за Малайзия, където утре предстои среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

По време на срещата Тръмп приветства усилията на Катар за договореното примирие между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа на основата на неговия план за край на продължилата 2 години война в анклава.

"Това, което направихме заедно, е невероятно и те (катарците - бел. ред.) са значим фактор за това", каза президентът пред репортери в присъствието на емира и премиера.

В същото време той заяви, че очаква една "много добра среща" с китайския лидер Си Цзинпин, като е оптимист за сключването на "всеобхватно споразумение" с Китай, за да се избегне влизането в сила на 1 ноември на новите, стопроцентови мита за китайския внос в САЩ, допълва АФП.

Тръмп и Си трябва да се срещнат следващата седмица в Южна Корея, в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). Това би трябвало да бъде кулминацията на азиатската обиколка на американския държавен глава, посочва Франс прес.

"Смятам, че имаме един наистина много добър шанс за всеобхватно споразумение", заяви президентът републиканец.

/ИТ/

