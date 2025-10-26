Подробно търсене

Тръмп обяви, че увеличава митата за Канада с още 10 процента

Иво Тасев
Министър-председателят на Канада Марк Карни и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/Evan Vucci
Вашингтон,  
26.10.2025 00:53
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп обяви снощи, че увеличава митата за вноса на канадски стоки в САЩ с още 10 процента "над това, което те плащат сега", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Това се случва само два дни, след като държавният глава прекрати търговските преговори с Отава.

Тръмп обяви новите мита в публикация в своята социална мрежа "Трут Соушъл". Причината за действията му е това, което той нарече "измамна реклама", припомня Ройтерс. В нея има запис на покойния президент на САЩ Роналд Рейгън, който се изказва негативно за митата.

Премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви по-рано тази седмица, че рекламата с антитарифно послание е привлякла вниманието на Тръмп. Рекламата показваше как Рейгън, който е републиканец, критикува митата върху чуждестранни стоки, като казва, че те са "икономическо бедствие" - водят до загуба на работни места и търговски войни.

Министър-председателят на Канада Марк Карни заяви в петък, че Канада е готова да възобнови търговските преговори със САЩ.

/ИТ/

