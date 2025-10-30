Подробно търсене

Тръмп каза, че е имал "много приятен" разговор с канадския премиер

Николай Станоев
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и канадският премиер Марк Карни разговарят по-рано този месец в Шарм ел Шейх, Египет, където участваха в среща на високо равнище, посветена на прекратяването на войната в ивицата Газа, 13 октомври 2025 г. Снимка: АП/Evan Vucci, Pool
Пусан,  
30.10.2025 08:02
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че е имал "много приятен" разговор с канадския премиер Марк Карни по време на вечеря в Южна Корея, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че той е заявил това на фона на разгорещения търговски спор между двете съседни страни.

Тръмп, който говори пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея за САЩ, не даде подробности за разговора си с канадския премиер.

Преди посещението си той бе обявил в социалните мрежи, че няма да се види с Канада, явно имайки предвид, че няма да разговаря с Карни.

Двамата участваха в Южна Корея в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.

