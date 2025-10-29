Южнокорейският президент нагости Тръмп с ястия, съчетаващи южнокорейски и американски традиции

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон нагости гостуващия му президент на САЩ Доналд Тръмп с блюда, съчетаващи южнокорейски и американски традиции, предаде Ройтерс.

Към салатата на трапезата имаше дресинг, известен като „Дресинг на хилядата острова“, кръстен на регион в северните части на САЩ. Менюто включваше и кюфтенца с кетчуп, както ястие, наречено „Корейско блюдо на искреността“, включващо с американско говеждо месо и местен ориз, соева паста и печена риба с лека украса от кетчуп. Обядът на двамата президенти приключи с десерт, наречен „Десерт на миротвореца“, представляващ брауни със златни декоративни елементи.

Тръмп пристигна по-рано днес в южнокорейския град Кьонджу. Той проведе разговори с южнокорейския си колега, след като беше удостоен с тържествено посрещане на местното летище.

По-късно Тръмп ще вечеря с лидерите на Виетнам, Австралия, Нова Зеландия, Канада, Тайланд и Сингапур. По време на вечерята ще бъдат поднесени вина от избата на Тръмп, управлявана от сина му Ерик Тръмп.

Според дипломатически източници много от лидерите, които ще присъстват на вечерята, са променили плановете си, за да може тя да се състои, тъй като Тръмп ще си тръгне от Южна Корея преди планираната среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в петък и събота.

По-рано днес Тръмп обяви, че ще работи за намаляване на напрежението между двете Кореи. Тръмп получи заради ролята си на миротворец на Корейския полуостров "Великия орден Мугунхва", който е кръстен на националното цвете на Южна Корея - розов хибискус. Тръмп получи и копие на златната корона от гробницата Чьонмачон в Кьонджу. Короната символизира историята на Шила, която е поддържала дългосрочен мир на Корейския полуостров и нова ера на мирно съжителство и общо развитие на Корейския полуостров, за което САЩ и Южна Корея ще работят заедно, поясниха домакините на Тръмп.