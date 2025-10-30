Тръмп заяви, че Южна Корея се е съгласила да плати 350 млрд. долара, за да бъдат намалени за нея американските мита

Подробно търсене

Божидар Захариев
Американският президент Доналд Тръмп в Южна Корея, 29 октомври 2025 г. - снимка: AP/Mark Schiefelbein
Сеул,  
30.10.2025 01:40
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита.

"Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.

В публикацията на американския лидер се казва още, че "нашият военен съюз е по-силен от всякога и затова им дадох разрешение да построят ядрена подводница".

Тръмп уточни, че Южна Корея ще строи новата си подводница в американския град Филаделфия.

"Корабостроенето в нашата страна ще отбележи голямо завръщане", написа Тръмп в тази връзка.

"Страхотно посещение и един страхотен президент на Южна Корея", сподели впечатленията си американският държавен глава от визитата в Южна Корея.

/БЗ/

29.10.2025 13:27

Тръмп обяви финализирането на търговската сделка между САЩ и Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и южнокорейският му колега И Дже-мьон финализираха ключови параметри на двустранното си търговско споразумение по време на срещата си в рамките на Азиатско-тихоокеанския икономически форум (APEC) в Гьонгджу, съобщи
29.10.2025 10:18

Южнокорейският президент нагости Тръмп с ястия, съчетаващи южнокорейски и американски традиции

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон нагости гостуващия му президент на САЩ Доналд Тръмп с блюда, съчетаващи южнокорейски и американски традиции, предаде Ройтерс. Към салатата на трапезата имаше дресинг, известен като „Дресинг на хилядата острова“,
29.10.2025 09:54

Южнокорейският президент иска от Тръмп страната му да има атомни подводници с конвенционално въоръжение

Южнокорейският президент И Дже-мьон днес заяви, че се надява американският президент Доналд Тръмп да позволи на Южна Корея да разполага с гориво за атомни подводници, предаде Ройтерс. "Не възнамеряваме да строим подводници с ядрено оръжие, но тъй
29.10.2025 07:22

Тръмп заяви, че много скоро ще бъде финализирано търговско споразумение между САЩ и Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много скоро ще бъде финализирано търговско споразумение с Южна Корея, предадоха световните агенции. Той-пристигна по-рано днес в тази азиатска страна – последен етап от азиатската му обиколка, по време на
29.10.2025 05:46

Тръмп кацна в Южна Корея за търговски преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от настоящата му обиколка в Азия, оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Цзинпин и за сключване на успешно икономическо

