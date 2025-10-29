Подробно търсене

Тръмп кацна в Южна Корея за търговски преговори

Виктор Турмаков
Пристигането на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея. 29 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Сеул,  
29.10.2025 05:46
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от настоящата му обиколка в Азия, оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Цзинпин и за сключване на успешно икономическо споразумение с южнокорейския лидер И Дже-мьон, предаде Ройтерс.

Пристигайки от Токио часове след като Северна Корея проведе изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрени заряди, Тръмп ще се срещне с южнокорейския си колега в Кьонджу, тих град, пълен с исторически гробници и дворци, като основната тема в разговора им ще бъда нерешените търговски въпроси между САЩ и Южна Корея.

След като пристигна в южния град Пусан, Тръмп се разходи по червения килим, ръкувайки се с официални лица. След това се качи на хеликоптер и се отправи към Кьонджу.

Говорейки пред репортери на борда на президентския самолет преди кацане, Тръмп пренебрегна ракетното изпитание на Северна Корея и заяви, че е изцяло фокусиран върху срещата си китайския президент

„Отношенията ни с Китай са много добри. Мисля, че ще постигнем много добър резултат за нашата страна и всъщност за света“, каза Тръмп.

Той очаква да намали американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимента на Пекин да ограничи износа на прекурсори на фентанил.

Тръмп не спомена днешните търговски преговори с Южна Корея, като и двете страни омаловажиха перспективата за пробив в преговорите с лидерите.

„Лидерите ще обсъдят търговията, инвестициите и мира на Корейския полуостров на преговорите в сряда“, съобщи кабинетът на И Дже-мьон, визирайки Северна Корея.

Тръмп многократно е призовавал за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, включително по време на това пътуване, но няма публичен коментар по темата от Пхенян.

Срещата между Си Цзинпин и Тръмп, очаквана утре, засенчва останалата част от обиколката, отбелязва Ройтерс. Преговарящи от двете водещи световни икономики обсъдиха в неделя рамка за споразумение за спиране на по-строгите американски мита и контрола върху износа на редки елементи от Китай, съобщиха американски служители.

/ВТ/

29.10.2025 04:00

Южнокорейският президент предупреди за засилващите се по света протекционизъм и национализъм

Южнокорейският президент И Дже-мьон предупреди, че световната икономика е изправена пред криза заради засилващите се протекционизъм и национализъм, предаде Ройтерс. Говорейки на срещата на високо равнище на страните от Азиатско-тихоокеанското
29.10.2025 00:40

Северна Корея е провела изпитание на крилата ракета, съобщиха местни медии

Северна Корея е провела изпитание на крилата ракета с морско базиране в Жълто море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската новинарска агенция Йонхап и на севернокорейската държавна медия ЦТАК. Ройтерс отбелязва, че изстрелването се
28.10.2025 09:29

Тръмп похвали „великата“ японска лидерка Такаичи по време на срещата им в Токио

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали първата жена лидер на Япония Санае Такаичи в Токио днес, приветствайки нейното обещание да ускори военното развитие и да подпише споразумения за търговия и редки земни елементи, предаде Ройтерс.

