Доналд Тръмп ще се срещне днес със Си Цзинпин в Южна Корея
Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне днес с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, предаде ДПА.
Двамата лидери ще се срещнат около 11:00 часа местно време, съобщи Белият дом.
Това ще е първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.
Сега те ще разговарят в кулоарите на лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.
Очаква се да обсъдят американските мита за китайските вносни стоки и китайските износни ограничения за редките земни богатства.
Очаква се също Тръмп да поиска от Китай да се ангажира с борбата срещу фентанила, който стана причина за голям брой смъртни случаи в САЩ.
