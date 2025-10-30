Доналд Тръмп ще се срещне днес със Си Цзинпин в Южна Корея

Подробно търсене

Божидар Захариев
Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Осака, 29 юни 2019 г. - снимка: AP/Susan Walsh
Сеул,  
30.10.2025 00:20
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне днес с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, предаде ДПА.

Двамата лидери ще се срещнат около 11:00 часа местно време, съобщи Белият дом.

Това ще е първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Сега те ще разговарят в кулоарите на лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Очаква се да обсъдят американските мита за китайските вносни стоки и китайските износни ограничения за редките земни богатства.

Очаква се също Тръмп да поиска от Китай да се ангажира с борбата срещу фентанила, който стана причина за голям брой смъртни случаи в САЩ.

/БЗ/

