Китайската икономика е като океан, каза Си Цзинпин и увери, че страната му може да се справи с всички предизвикателства

Николай Станоев
Президентите на Китай и САЩ, Си Цзинпин и Доналд Тръмп, си стискат ръцете след своята среща в Пусан, Южна Корея, 30 октомври 2025 г. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Пусан,  
30.10.2025 08:45
 (БТА)

Китайската икономика е като океан, каза президентът Си Цзинпин, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, след своята среща днес с американския си колега Доналд Тръмп.

Си призова Китай и САЩ да се фокусират върху дългосрочните ползи, които може да донесе сътрудничеството, вместо да попадат в порочен кръг на ответни мерки. Икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха задълбочени разговори и постигнаха консенсус по решенията на проблемите, обяви той след разговора си с Тръмп в Южна Корея, където двамата участваха в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.

Малко по-рано президентът на САЩ оцени високо своята среща с китайския си колега и каза, че двамата са постигнали споразумения.

Си призова икономическите и търговските преговарящи на двете страни да не спират да намаляват списъка с проблеми и да увеличават този с възможности за сътрудничество. Китай и САЩ трябва да взаимодействат положително на регионално и международно равнище, изтъкна той.

Китайският лидер изрази увереност, че страната му може да се справи с всички рискове и предизвикателства.

Китай никога не се стреми да предизвика или да замести която и да било държава, а вместо това се е съсредоточил върху това да върши добре своята работа, подчерта той в косвен намек за САЩ.

Китай ще задълбочи реформите и ще се отваря все повече за външния свят, даде да се разбере в заключение Си, цитиран от Синхуа.

