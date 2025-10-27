Подробно търсене

Марин Милков
Китайският премиер призова да се избегне връщането към "закона на джунглата" в търговията преди срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин
Китайският премиер Ли Цян произнася встъпително слово на 28-ата среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур, Малайзия, понеделник, 27 октомври 2025 г. Снимка: AP/Vincent Thian
Куала Лумпур,  
27.10.2025 19:57
 (БТА)

Китайският премиер Ли Цян призова днес да се избегне връщането към "закона на джунглата" в търговията и осъди "едностранността (в търговията)", само няколко дни преди ключовата среща между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин, предаде Франс прес.

Той направи това изказване по време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в малайзийската столица Куала Лумпур като препратка към митническата политика, налагана от администрацията на Тръмп спрямо много държави, включително Китай, което нарушава глобалните вериги на доставки.

Доналд Тръмп и неговият китайски колега Си Цзинпин трябва да се срещнат тази седмица в Южна Корея в опит да постигнат споразумение, с което да бъде преустановено търговското напрежение между водещите световни икономики.

"Икономическата глобализация и появата на многополюсен свят са необратими (процеси)", заяви Ли Цян в малайзийската столица, като допълни, че "светът не може да се върне към закона на джунглата, където слабите са жертва на по-силните". Ли Цян призовава също и за "засилване на ангажимента към свободната търговия", според доклад на китайското правителство.

Той говори по време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, в която участват Австралия, Индия, Япония, Южна Корея, Нова Зеландия, Русия и САЩ.

"Едностранността и протекционизмът набират скорост и представляват значителни рискове за региона", подчерта китайският премиер в Куала Лумпур.

Вчера Доналд Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение с китайския президент Си Цзинпин.

Междувременно президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че е провела в събота разговор с Доналд Тръмп относно търговските преговори, които двете страни водят от близо три месеца.

Тя обяви това дни преди 1 ноември, когато изтича 90-дневното действащото търговско споразумение, след което влизат в сила мита от 30 на сто върху износа за САЩ, който представлява пазар за над 80 на сто от мексиканските стоки.

/ЕС/

Свързани новини

27.10.2025 16:46

Китайска делегация на високо равнище ще посети скоро Брюксел след решението на Пекин да затегне износа на редкоземни елементи, заяви Антонио Кoща

Официална китайска делегация ще посети Брюксел "в следващите седмици", за да бъдат обсъдени ограниченията, наложени от Пекин върху износа на редкоземни елементи. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Франс
26.10.2025 15:10

САЩ подписаха търговски споразумения с Тайланд, Камбоджа и Малайзия и се доближиха до сделки с Китай и Виетнам

Съединените щати подписаха поредица от нови търговски споразумения с държави от Югоизточна Азия, с което администрацията на президента Доналд Тръмп засилва икономическото си присъствие в региона и се стреми да ограничи зависимостта от китайски
26.10.2025 12:13

Тръмп и финансовият министър на САЩ Бесънт са уверени в постигането на търговска сделка с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение с китайския президент Си Цзинпин, с когото се очаква да се срещне следващата седмица. Изявлението му дойде след приключването на двудневни дискусии между
26.10.2025 07:18

Търговският представител на САЩ каза в Малайзия, че преговорите с Китай вървят към споразумение, което ще бъде разгледано от лидерите

Търговските преговори между САЩ и Китай напредват към момента, когато президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин може да имат продуктивен разговор, заяви днес в малайзийската столица Куала Лумпур американският търговски представител Джеймисън Гриър, цитиран от Ройтерс.
24.10.2025 19:20

Има напредък в търговските преговори със САЩ, заяви президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че търговските преговори с Вашингтон вървят добре, отказвайки да коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяването на преговорите с Канада, информира Ройтерс. "Нека да
31.07.2025 18:44

Тръмп удължава с 90 дни срока на споразумението с Мексико

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че се е договорил с мексиканския президент Клаудия Шейнбаум за удължаване с 90 дни на действащото търговско споразумение с Мексико. През този период преговорите ще продължат, като целта е да бъде подписано

