Китайският премиер призова да се избегне връщането към "закона на джунглата" в търговията преди срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин

Китайският премиер Ли Цян призова днес да се избегне връщането към "закона на джунглата" в търговията и осъди "едностранността (в търговията)", само няколко дни преди ключовата среща между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин, предаде Франс прес.

Той направи това изказване по време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в малайзийската столица Куала Лумпур като препратка към митническата политика, налагана от администрацията на Тръмп спрямо много държави, включително Китай, което нарушава глобалните вериги на доставки.

Доналд Тръмп и неговият китайски колега Си Цзинпин трябва да се срещнат тази седмица в Южна Корея в опит да постигнат споразумение, с което да бъде преустановено търговското напрежение между водещите световни икономики.

"Икономическата глобализация и появата на многополюсен свят са необратими (процеси)", заяви Ли Цян в малайзийската столица, като допълни, че "светът не може да се върне към закона на джунглата, където слабите са жертва на по-силните". Ли Цян призовава също и за "засилване на ангажимента към свободната търговия", според доклад на китайското правителство.

Той говори по време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, в която участват Австралия, Индия, Япония, Южна Корея, Нова Зеландия, Русия и САЩ.

"Едностранността и протекционизмът набират скорост и представляват значителни рискове за региона", подчерта китайският премиер в Куала Лумпур.

Вчера Доналд Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение с китайския президент Си Цзинпин.

Междувременно президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че е провела в събота разговор с Доналд Тръмп относно търговските преговори, които двете страни водят от близо три месеца.

Тя обяви това дни преди 1 ноември, когато изтича 90-дневното действащото търговско споразумение, след което влизат в сила мита от 30 на сто върху износа за САЩ, който представлява пазар за над 80 на сто от мексиканските стоки.