Китайска делегация на високо равнище ще посети скоро Брюксел след решението на Пекин да затегне износа на редкоземни елементи, заяви Антонио Кoща

Официална китайска делегация ще посети Брюксел "в следващите седмици", за да бъдат обсъдени ограниченията, наложени от Пекин върху износа на редкоземни елементи. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Франс прес.

По-рано този месец Китай обяви, че затяга контрола върху износа на критични минерали, които са от съществено значение за съвременната индустрия.

Мерките на Пекин предизвикаха недоволство в ЕС и САЩ, където търговското напрежение с Китай отново нараства, посочва АФП.

"Много сме загрижени за търговските (ни) отношения с Китай, особено за последните мерки по отношение на контрола върху износа на редкоземни елементи", каза Коща.

"Китайска делегация на високо равнище ще пристигне в Брюксел в следващите седмици, и се надяваме да успеем да обсъдим този въпрос по подходящ начин", подчерта той по време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в малайзийската столица Куала Лумпур.

Пекин представя своите мерки относно редкоземните елементи като съобразени с международните практики и предназначени да предотвратят тяхното отклоняване към използването им за военни цели.

От своя страна Европейският съюз разглежда всички възможности за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни елементи и материали за батерии. Това заяви в края на миналата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференцията "Глобален диалог" в Берлин, припомня АФП.