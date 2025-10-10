Подробно търсене

Марин Милков
Вашингтон планира да забрани на китайските авиокомпании да летят над Русия, пътувайки от и за САЩ, предаде АФП
Снимка: AP
Вашингтон,  
10.10.2025 15:09
 (БТА)

Вашингтон възнамерява да забрани на китайски авиокомпании да използват въздушното пространство на Русия при полети от и към САЩ. Това пише в официален документ на американското министерство на транспорта, цитиран от Франс прес.

Прелитането над руска територия по маршрута Китай–САЩ е "несправедливо", защото "дава конкурентно предимство" на китайските компании, пише в документа, с който АФП се запозна.

"Най-ефективният маршрут за свързване на определени дестинации в САЩ и Китай минава през руското въздушно пространство", се подчертава в доклада на американското транспортно министерство.

Този маршрут дава предимство, "защото обикновено води до по-кратко време за полет, като по този начин предоставя по-привлекателен вариант за пътниците" и позволява на "авиокомпаниите да пестят гориво и да намалят други оперативни разходи", се посочва в документа.

Русия затвори въздушното си пространство за американски авиокомпании през май 2022 г., а Вашингтон забрани на руските авиопревозвачи да прелитат през въздушното пространство на страната през март същата година (2022 г.), след като през февруари Москва предприе пълномащабно нахлуване в Украйна, припомня АФП.

"Китайските авиокомпании не са обект на забрана да използват руското въздушно пространство, и този дисбаланс се е превърнал във важен конкурентен фактор при постепенното възобновяване на въздушния трафик между САЩ и Китай", пише министерството на транспорта в документ.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун коментира предложението като изрази съжаление за плановете на Вашингтон.

"Препоръчваме на САЩ да обмислят въздействието на водените от тях политики върху собствените си компании вместо неразумно да потискат други държави, което принуждава потребителите да платят цената (на техните действия)", каза той.

Предложението на САЩ представлява нов етап в търговската война между двете водещи световни икономики.

Вчера Пекин обяви, че затяга допълнително контрола върху износа на редкоземни елементи, засилвайки регулациите, които Китай налага в сектора. Днес азиатската страна обяви също, че ще наложи "специални" пристанищни такси за американски кораби като ответна мярка на подобни мерки, предприети от Вашингтон през април.

/СЛС/

Към 15:28 на 10.10.2025 Новините от днес

