Доналд Тръмп съобщи, че от 1 ноември налага 100-процентни мита върху стоките от Китай

Владимир Сахатчиев
Знамената на САЩ и Китай по време на двустранна среща в Женева, 10 май 2025 г. (Martial Trezzini/Keystone via AP)
Вашингтон,  
11.10.2025 00:31
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи на 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в социалната мрежа "Трут Сошъл".

"Поради обстоятелството, че Китай зае безпрецедентна позиция, САЩ ще увеличат до размер от 100% всяко мито, плащано от Китай", се казва в съобщението на републиканеца.

По думите му мярката се налага след "крайно агресивните" ограничения, наложени от Пекин по отношение на редкоземните метали.

