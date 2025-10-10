Европейските пазари се сринаха след като Доналд Тръмп заплаши Китай с повишаване на митата

Европейските пазари се сринаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Китай със "сериозно увеличение" на митата за внос на китайски стоки и заяви, че няма причина да проведе среща с китайския си колега Си Цзинпин след две седмици в Южна Корея, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 369,79 пункта, или 1,5 на сто, до 24 241,46 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна със 123,36 пункта, или 1,53 на сто, до 7918 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 81,93 пункта, или 0,86 на сто, достигайки 9427,47 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри с 1,25 на сто до 564,16 пункта.