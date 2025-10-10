Подробно търсене

Европейските пазари се сринаха след като Доналд Тръмп заплаши Китай с повишаване на митата

Марин Милков
Европейските пазари се сринаха след като Доналд Тръмп заплаши Китай с повишаване на митата
Европейските пазари се сринаха след като Доналд Тръмп заплаши Китай с повишаване на митата
Снимка: Arne Dedert/dpa via AP
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
10.10.2025 20:00
 (БТА)
Етикети

Европейските пазари се сринаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Китай със "сериозно увеличение" на митата за внос на китайски стоки и заяви, че няма причина да проведе среща с китайския си колега Си Цзинпин след две седмици в Южна Корея, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 369,79 пункта, или 1,5 на сто, до 24 241,46 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна със 123,36 пункта, или 1,53 на сто, до 7918 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 81,93 пункта, или 0,86 на сто, достигайки 9427,47 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри с 1,25 на сто до 564,16 пункта.

/СЛС/

Свързани новини

10.10.2025 19:38

Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки, написа той в в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), предаде Ройтерс. Тръмп допълни, че няма причина да проведе среща с китайския си
10.10.2025 18:08

Всички индекси на Българската фондова борса се понижават

Всички индекси на Българската фондова борса (БФБ) се понижават в последната сесия на седмицата, показват данните на борсовата платформа. Основният индекс на БФБ SOFIX  днес се понижи с 0,37 на сто до 1073,47 пункта. Широкият измерител BGBX40 падна с
10.10.2025 17:15

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,1568 долара спрямо 1,1611 вчера, съобщи институцията на сайта си. Курсът на долара съответно е 0,8645 евро спрямо 0,8613 евро вчера. За други основни валути ЕЦБ определи
10.10.2025 16:56

Уолстрийт започна днешната търговия с леки повишения преди обявяването на данните за потребителските настроения в САЩ

Борсови индекси на Уолстрийт стартираха последната за седмицата сесия с леки повишения, след като инвеститорите се възползваха от скорошния спад, за да купуват акции на по-ниски цени, докато очакват обявяването на данните за потребителските нагласи,
10.10.2025 15:46

Наложените от САЩ мита подкопават доверието и работните места в еврозоната, сочи проучване на ЕЦБ

Само малка част от работниците в еврозоната се опасяват, че наложените от САЩ мита ще застрашат работните им места, но все пак това може да окаже негативно влияние върху и без това отслабващата икономика във валутния съюз. Това пишат анализатори на
10.10.2025 15:09

Вашингтон планира да забрани на китайските авиокомпании да летят над Русия, пътувайки от и за САЩ, предаде АФП

Вашингтон възнамерява да забрани на китайски авиокомпании да използват въздушното пространство на Русия при полети от и към САЩ. Това пише в официален документ на американското министерство на транспорта, цитиран от Франс прес. Прелитането над руска

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:57 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация