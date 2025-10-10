Уолстрийт започна днешната търговия с леки повишения преди обявяването на данните за потребителските настроения в САЩ

Борсови индекси на Уолстрийт стартираха последната за седмицата сесия с леки повишения, след като инвеститорите се възползваха от скорошния спад, за да купуват акции на по-ниски цени, докато очакват обявяването на данните за потребителските нагласи, които могат да дадат нови сигнали за състоянието на икономиката в САЩ, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 36,5 пункта или 0,08 на сто до 46 394,88 пункта в началото на търговията.

Широкият индекс S&P 500 добави 5,4 точки или 0,08 на сто достигайки 6740,49 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite се покачи с 18,9 пункта или 0,08 на сто до 23 043,519 пункта.