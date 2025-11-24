Подробно търсене

Протестиращи студенти по медицина и лекари специализанти блокираха движението на Орлов мост

Петра Куртева, Десислава Пеева
24.11.2025 20:01
 (БТА)

Протестиращи студенти по медицина и лекари специализанти блокираха движението на Орлов мост. Пропускат се превозни средства само по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Очаква се движението да бъде блокирано около половин час. Има засилено полицейско присъствие.

С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" протестиращите преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост. Протестът е под надслов "Няма да ни излъжете". На протеста присъстват народни представители от "Продължаваме промяната - Демократична България". 

 

