Президентите на Турция и Южна Корея обсъдиха стъпки за засилване на сътрудничеството в отбранителната промишленост

Цветозар Цаков
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Снимка: AP Photo/Jerome Delay
Анкара,  
24.11.2025 20:00
 (БТА)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че срещата му с южнокорейския президент И Дже-мьон в Анкара е била фокусирана върху стъпки за развитие на сътрудничеството в отбранителната промишленост между двете страни, предаде Анадолската агенция.

"Дискусиите ни със съответните институции относно създаването на чиста електроцентрала също продължават", каза Ердоган на съвместна пресконференция с корейския лидер.

Той каза още, че Анкара вижда възможности за сътрудничество със Сеул в множество региони, включително Ирак, Африка, Централна Азия, както и при възстановяването на Сирия и Газа. Ердоган добави, че както Турция, така и Южна Корея споделят обща позиция по отношение на Газа, като се застъпват за поддържане на прекратяването на огъня, предотвратяване на убийствата на невинни хора и решение за две държави.

Относно продължаващите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна, Ердоган заяви, че Турция ще продължи всички дипломатически усилия за осигуряване на "траен мир" в Украйна, особено чрез преговорите в Истанбул.

От своя страна, И Дже-мьон заяви, че стратегическото партньорство между двете нации "ще стане още по-силно и ще бъде предадено на бъдещите поколения".

По-рано Ердоган посрещна южнокорейския си колега на официална церемония по посрещане в Президентския комплекс в столицата на Турция. След церемонията те проведоха двустранна среща, както и съпредседателстваха среща на делегацията, посочва Анадолската агенция.

/ВН/

