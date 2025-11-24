МИНА: В Черна гора беше открит уебсайт за безопасност в селското стопанство - Agrosigurnost.me

Официално беше открит уебсайта Agrosigurnost.me, първият специализиран образователен портал в Черна гора, посветен на безопасността и здравето във фермите, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Уебсайтът е разработен от неправителствената организация „Зетски форум“ (Zetski Forum) с финансовата подкрепа на община Зета в отговор на нарастващата нужда сред земеделските производители да имат на едно място надеждна информация, която подобрява безопасността, здравето и условията на труд в този важен сектор.

„Agrosigurnost.me има за цел да подобри познанията и осведомеността относно безопасността в селското стопанство чрез практически съвети, експертни насоки, визуални инструкции и образователни материали, достъпни за всички. Порталът е замислен като централен информационен хъб за фермери, селскостопански работници, ученици от селскостопанските училища и всички участници в развитието на селските райони“, се казва в прессъобщение на неправителствената организация.

Платформата ще бъде активно развивана през следващия период и редовно актуализирана със съдържание, свързано с безопасността и здравето при работа в селското и горското стопанство, от безопасно боравене с машини и химикали до безопасна работа с животни, климатични рискове, ергономичност, защита на имуществото и нови технологии.

„Специално внимание ще бъде отделено на образованието, предотвратяването на наранявания и насърчаването на добри практики във фермите“, се казва в прессъобщението.

Чрез този проект, НПО „Зетски форум“, с подкрепата на община Зета, има за цел да допринесе за създаването на по-безопасна работна среда за земеделските производители и укрепване на културата на безопасност при работа в селските общности. Порталът е отворен за сътрудничество с всички институции, училища, организации и лица, които желаят да допринесат за подобряване на безопасността и знанията в селските райони.

