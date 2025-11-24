АНА-МПА: Отношенията между Гърция и Германия са по-силни от всякога, каза гръцкият финансов министър след среща с германския си колега

Двустранните отношения между Гърция и Германия „сега са по-силни от всякога“, каза днес финансовият министър Кириакос Пиеракакис след среща със своя колега и вицеканцлер на Германия Ларс Клингбайл, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Гърция сега идва в Европа, за да сподели своите уроци, добави Пиеракакис, сравнявайки настояща с предишната Гърция.

Разговорът на двамата министри се съсредоточи върху перспективите за германски инвестиции в Гърция и върху въпроси от европейски интерес. „Говорихме по въпроси, свързани както с двустранните ни отношения, задълбочаването на отношенията във всичко, свързано с инвестициите и двустранната търговия, така и с всичко, свързано с по-широки европейски въпроси“, каза Пиеракакис, отбелязвайки, че е имал възможност да представи напредъка на гръцката икономика през последните няколко години пред германските финансови представители. В сравнение с разговорите в миналото за това дали Гърция трябва да остане в еврозоната, „сега ситуацията е много различна: много често, и тук в Берлин, идваме да говорим за уроците, които сме научили, за това как Гърция успя да напредне през последните години“, добави гръцкият финансов министър.

Икономическият пазар на ЕС

Пиеракакис говори и за дигиталната трансформация преди насрочена среща с Карстен Вилдбергер, министър на дигиталната трансформация и модернизацията на правителството на Германия. Той каза, че дигиталната трансформация е изиграла ролята на катализатор за напредъка на Гърция и за гръцката производителност и развитие, добавяйки, че това е един от въпросите от голям интерес за германското федерално правителство.

„Естествено говорихме за общите ни виждания за това как можем да задълбочим европейския общ пазар. Европейският съюз за спестявания и инвестиции е едновременно германска и гръцка цел. Премахването на пречките между страните членки на Европейския съюз е нещо, което засяга всички нас, за да можем да постигнем още по-високи темпове на развитие като цяло на европейския континент“, каза министърът, припомняйки неотдавнашното изкупуване на Атинската фондова борса от „Юронекс“ (Euronexx). Той също така се позова на изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц в подкрепа на общ европейски фондов пазар. „Това е визия, която споделяме, и я доказахме миналата седмица, като включихме Гърция в по-голям капиталов пазар, в по-широк пул за ликвидност, така че гръцките предприятия да могат да се възползват от това.“

Гърция и Германия работят заедно, за да „задълбочат двустранните си отношения“ и съвместно да инвестират в Европа, която функционира по-добре и по-бързо в полза на своите народи, каза Пиеракакис.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)