Баскетболните национали започнаха подготовка в Ботевград за мача срещу Армения

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България започна подготовка за първия си мач от предквалификациите за Евробаскет 2029. Избраниците на селекционера Любомир Минчев проведоха първо занимание в зала „Георги Христов“ в Ботевград, информираха от Българската федерация по баскетбол.

На разположение за предстоящия двубой с Армения ше бъдат натурализираният американец Дий Бост, Йордан Минчев, Иван Алипиев, Борислав Младенов, Мартин Русев, Николай Михайлов, Димитър Димитров, Емил Стоилов, Александър Стоименов, Илиян Пищиков, Константин Тошков и Константин Костадинов.

Към състава няма да се присъединят Александър Везенков, който има ангажименти към клуба си Олимпиакос, както и баскетболистът на Рилски спортист Мирослав Васов, който е контузен.

Националният тим ще стартира участието си в група Б на предквалификациите за следващото Европейско първенство на 27 ноември (четвъртък), когато ще се изправи срещу отбора на Армения от 19:15 часа в „Арена Ботевград“. Другият отбор в групата е Норвегия.

Билетите за мача срещу Армения са в продажба и са с цена от 15 лева. Пропуските могат да бъдат закупени онлайн - на официалния сайт на БК Балкан.

В деня на срещата касите на „Арена Ботевград“ в ще отворят в 14:30 часа.