Кремена Младенова
Баскетболните национали започнаха подготовка в Ботевград за мача срещу Армения
Пресфото-БТА снимка: Минко Чернев (архив)
Ботевград,  
24.11.2025 22:20
 (БТА)

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България започна подготовка за първия си мач от предквалификациите за Евробаскет 2029. Избраниците на селекционера Любомир Минчев проведоха първо занимание в зала „Георги Христов“ в Ботевград, информираха от Българската федерация по баскетбол.

На разположение за предстоящия двубой с Армения ше бъдат натурализираният американец Дий Бост, Йордан Минчев, Иван Алипиев, Борислав Младенов, Мартин Русев, Николай Михайлов, Димитър Димитров, Емил Стоилов, Александър Стоименов, Илиян Пищиков, Константин Тошков и Константин Костадинов.

Към състава няма да се присъединят Александър Везенков, който има ангажименти към клуба си Олимпиакос, както и баскетболистът на Рилски спортист Мирослав Васов, който е контузен.

Националният тим ще стартира участието си в група Б на предквалификациите за следващото Европейско първенство на 27 ноември (четвъртък), когато ще се изправи срещу отбора на Армения от 19:15 часа в „Арена Ботевград“. Другият отбор в групата е Норвегия.

Билетите за мача срещу Армения са в продажба и са с цена от 15 лева. Пропуските могат да бъдат закупени онлайн - на официалния сайт на БК Балкан.

В деня на срещата касите на „Арена Ботевград“ в ще отворят в 14:30 часа.

/КМ/

