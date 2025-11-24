Подробно търсене

Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония, заявиха от Министерството на външните работи

Петра Куртева
Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
24.11.2025 20:36
 (БТА)

Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика. Това заявяват от Министерството на външните (МВнР) работи в позиция по повод нападението над журналиста и доайен на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев. За случилото той съобщи в сайта „Трибуна”. Владимир Перев, който е на 80 години, е бил ударен в лицето, поради което са счупени и очилата му. Той е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда. 

Министерството на външните работи и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония, се посочва в позицията. 

От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие, посочват от МВнР и добавят, че министърът на външните работи Георг Георгиев лично е разговарял с Перев по телефона и е подчертал, че България ще продължи да бъде негова опора в този труден момент.

Внимателно отбелязваме въпросите, поставени от Владимир Перев в статията му в „Трибуна“ и споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза, допълват от МВнР.

Оттам посочват още, че очакват компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи, се посочва още в позицията.

/МК/

