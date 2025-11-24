АА: Турция се готви да стане център на световната климатична дипломация като домакин на конференцията COP31 догодина

Предстоящото домакинство на Турция на Конференцията на ООН за изменението на климата през 2026 г., по-известна като COP31, е важно както за международната видимост, така и за установяването на решителна позиция в климатичната дипломация. Това предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

На Конференцията на страните (COP), годишната среща на 197-те държави, подписали Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), за договаряне и съгласуване на международни политики в областта на климата, се вземат глобални решения в области като целите за намаляване на емисиите на парникови газове и правилата на пазара на въглеродни емисии.

Пътната карта за прилагане на Парижкото споразумение също се оформя на срещите на COP, а взетите решения пряко влияят на политиките на държавите в областта на климата.

В този контекст Анадолската агенция обобщи процеса в пет въпроса, от това как функционира COP до отговорностите, които носи домакинството му.

Какво е COP?

COP, Конференцията на страните (Conference of the Parties), е висшият орган за вземане на решения на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и се провежда ежегодно.

Представители от 197-те държави членки, подписали конвенцията, се събират ежегодно на срещи на COP, за да направят преглед на напредъка и да договорят глобални отговори на изменението на климата, включително в области като намаляване на парниковите газове, политики за адаптация, финансиране на климатичните промени, механизми за загуби и щети и пазари на въглеродни емисии.

На срещите на COP се оформят и правилата за прилагане на Парижкото споразумение.

Какви са предимствата от домакинство на конференцията?

Домакинството осигурява на страните дипломатически, икономически и екологични ползи. Като домакин на COP, страната се позиционира в центъра на глобалното разработване на климатични политики, като получава значителна дипломатическа видимост.

Участието на десетки хиляди делегати генерира значителна икономическа активност в туризма, хотелиерството, транспорта и услугите.

Домакинството също така ускорява усилията за зелена трансформация в страната.

Възобновяемата енергия, устойчивото градско планиране и проектите за адаптация към климата получават по-голямо внимание.

Интересът от страна на международните финансови институции и климатичните фондове се увеличава, а приемащата държава има по-голям потенциал да привлече инвестиции в чиста енергия и финансиране на климата.

Освен това, градът домакин привлича световното внимание в продължение на две седмици, превръщайки се в център на климатичната дипломация и засилвайки международното си признание.

Кои държави вече са били домакини на конференцията?

От 1995 г. насам срещите на COP се провеждат на различни континенти. Някои от забележителните страни домакини са Германия за COP1 (Берлин), Япония за COP3 (Киото), Дания за COP15 (Копенхаген), Франция за COP21 (Париж, където беше прието Парижкото споразумение), Обединеното кралство за COP26 (Глазгоу), Египет за COP27 (Шарм ел Шейх), Обединените арабски емирства за COP28 (Дубай), Азербайджан за COP29 (Баку) и Бразилия за COP30 (Белем).

Турция ще бъде домакин на среща на COP за първи път следващата година.

Какви отговорности носи домакинството?

Провеждането на COP изисква широки организационни възможности. Инфраструктурата трябва да бъде подготвена да побере над 100 000 участници, включително големи зали за срещи, пресцентрове, пространства за странични събития и мерки за сигурност.

Приемащата страна трябва да осигури спазване на стандартите за сигурност на ООН и да приложи мерки за устойчивост, включително инициативи за нулеви отпадъци и въглеродно неутрална организация.

Необходима е подготовка на високо ниво на дипломация поради присъствието на държавни и правителствени ръководители, както и координация на предварителните срещи и заседанията на техническите комитети.

Така че приемащата страна е отговорна не само за логистиката, но и за осигуряването на гладко протичане на глобалните преговори в здравословна атмосфера.

Какво означава, че Турция е домакин на COP31?

По време на Общото събрание на COP30, проведено в Белем, Бразилия, беше решено домакин на следващата среща на COP да бъде Турция.

Представители от близо 200 държави ще седнат на масата за преговори в Турция догодина, за да обсъдят действията в областта на климата.

Планирано е срещата на върха на лидерите на COP31 да се проведе в Истанбул, а COP31 - в Анталия.

Така Турция ще се превърне в център на световната климатична дипломация за две седмици.

Този процес значително ще увеличи международното внимание към Турция от страна на инвеститорите и фондовете в области като финансиране на климата, чиста енергия и зелени технологии.

Очаква се климатичните политики на Турция, целите за намаляване на емисиите и програмите за зелена трансформация да послужат като световен пример.

